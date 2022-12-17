Финал за 3 место стал повторением поединка группового этапа между этими же командами, который завершился ничьей 0:0. Скорее всего, последнее выступление 37-летнего Луки Модрича на мундиалях. Матч, как и онлайн-трансляция Хорватия – Марокко на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Безумный момент на 2 минуте. Лучший вратарь по количеству сухих матчей (3) Буну столь лихорадочно отдавал поперечный пас, что едва не закатил в собственные ворота. Первый же удар стал голевым. На 7 минуте Модрич подал со штрафного, Перишич идеально выкрутил голову и сбросил назад, а Гвардиол в падении также на втором этаже выкрутил под штангу. Не прошло и 120 секунд, как Зиеш подал свой результативный стандарт. Ловро Майер сыграл за соперника, продлив подачу со штрафного в свою вратарскую, где Дари сравнял счет.

Хорватия – Марокко: составы и онлайн-трансляция матча за 3 место ЧМ-2022 – прощание Модрича на фоне экспериментов

Майер и Ковачич создают моменты для Оршича и Станишича. Близко, но неточно. Хакими едва не привез пенальти – пограничная была ситуация. Впрочем, катарский судья Абдулрахман позволяет играть на грани фола. И вот, как следствие, Крамарич увел снаряд перед чужой третью поля. Долго форварда Хоффенхайма никто не встречал, еще дольше Оршич решал, как пробить – свой же партнер заблокировал первую попытку. Атака не завершилась, и Перишич снова вырезал блестящий пас в центр штрафной. Буну красиво вытащил удар Крамарича. Модрич выдерживает гроссмейстерскую паузу, качает защитника и пробивает между ног защитника, который стоял перед вратарем. Голкипер Севильи вытащил второй подряд удар и сам же не позволил Ливайе добить.

Хорватия – Марокко – видео голов и обзор матча

Два момента для "атласских львов". Сначала роскошная стеночка Зиеша с Хакими на правом фланге завершается прострелом защитника ПСЖ. Эн-Несири каким-то чудом не дотянулся, а мог ведь уже расстреливать Ливаковича. А теперь уже слева Буфал обыгрался с Эль-Ханнусом, но метров с 8 промахнулся, сетуя потом на судью, который якобы должен был назначить пенальти за жестко поставленную ногу Шутало. Зиеш прошел парочку оппонентов и мгновенно пробил метров с 30. Без особой угрозы. А вот это было красиво. Волны атак просто размыли марокканскую оборону. Ливайя покатил налево, Оршич, до того очень неудачно принявший дальний пас, идеально выкрутил под дальнюю штангу.

Хорватия доминирует. Получше в переходных фазах, поострее в позиционной атаке. Оршич аж 16 пасов принял между линиями обороны соперника. Второй в матче Майер (13), замыкает тройку Перишич. Хотя по итогам первого тайма команда Реграги добиралась до лучших ударных позиций и соответственно несколько большего показателя ожидаемых голов, а хорваты брали исполнительским классом. Второй тайм начинается с новых моментов команды Далича. И вновь на первых ролях Оршич, Майер и Ливайя. Кто пасом, кто ударом нагружает защиту Марокко. Ковачич тонко пяткой пробрасывал, а Майер, уже было вытащивший на себя голкипера, не смог нацеленно подать.

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На 7 секунд быстрее Хорватия отбирает мячи. Марокко ощутимо уступает качеством во всех линиях за исключением нескольких позиций. Свой пик (эмоциональный, командный, игровой, тактический) команда Реграги пережила перед полуфиналом против Франции. И снова травмируются 2 центрбека Марокко. На этот раз резервная пауза вылетела задолго до конца встречи. Красивые падения Гвардиолы и Хакими. VAR просмотрел, без пенальти, хотя в обоих случаях очень похоже на фол. Какой же шанс упускает Эн-Несири. Идеальный наброс с левого края, Ливакович успевает выйти и перекрыть угол обстрела. Хорватия 24 года спустя добывает свою вторую бронзу на чемпионатах мира.

2 – Croatia have only lost two of their 14 total matches across the last two #FIFAWorldCup tournaments (W6 D6): versus France in the 2018 final (2-4) and Argentina in this year’s semi-final (0-3). Granite. pic.twitter.com/hFxQCwYCOx — OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2022

Традиционно для матчей за 3 место мы получили зрелище с более чем двумя забитыми мячами. Привычно и то, что сборная, которая удивляла весь Мундиаль, в итоге осталась без медалей, а фаворит малого финала победил. Марокканцы были близки, но до качества хорватской школы и запаса прочности еще надо расти. Модрич прощается на красивой ноте. Майер в роли преемника ведет игру и создает больше всего моментов (3). Похожая прическа, тот же ген дирижера средней линии. Впереди интересный и очень трудный путь, чтобы по крайней мере приблизиться к легенде и экс-обладателю "Золотого мяча", помогшему Хорватии забрать серебро и бронзу за 8 блестящих лет. Вместо лишних слов – больше всего голов и ассистов за 2 чемпионата мира: Месси (16), Перишич (6+5). Вот вам и вингбек Тоттенхэма, или не Модричем единым.