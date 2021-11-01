Тренери Динамо на чолі з Мірчею Луческу залишилися незадоволеними суддівством в матчі 13-го туру УПЛ проти Маріуполя (3:2).

Віталій Романов компенсував три хвилини, але не дав дограти останні кілька секунд. Динамо саме намагалося провести перспективну контратаку, яку обірвав фінальний свисток. Гравці та тренери відразу накинулися на рефері з претензіями.

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Найжорсткіші репліки на адресу рефері лунали з вуст Мірчі Луческу та його асистентів. "Рефе, ти не можеш робити цього. Чому ти не хотів одразу. Одразу! Десять секунд. Двічі ти це робиш! Ти знущаєшся? Клоун. Як ти можеш так судити? Тобі не соромно? Уся країна бачить". Відзначимо, що покарання отримав лише Еміль Карас. Романов показав йому жовту картку.

Відео інциденту було показане у ефірі програми "Великий футбол". Переглянути його можна, перейшовши за цим посиланням.

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