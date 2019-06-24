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"Ты хоть раз ее в губы целовал?" – Зинченко снова стал жертвой троллинга после очередного фото с Владой Седан

11:10 214 Читати українською
"Ты хоть раз ее в губы целовал?" – Зинченко снова стал жертвой троллинга после очередного фото с Владой Седан
Александр Зинченко и Влада Седан / Instagram Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко стал жертвой троллинга своего партнера по национальной команде Артема Кравца.

Александр Зинченко продолжает отдыхать в США. Компанию игроку Манчестер Сити и сборной Украины составила его девушка Влада Седан – журналистка телеканалов "Футбол 1/2".

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22-летний хавбек опубликовал очередное совместное фото – на этот раз на фоне знаменитых Голливудских холмов. Оно вызвало значительный резонанс как среди поклонников Зинченко, так и среди других игроков. Они обратили внимание, что Александр на одном фото не целует девушку в губы.

"Ты хоть раз ее в губы целовал?" – написал в комментариях нападающий сборной Украины Артем Кравец. Форвард Кайсериспора этим спровоцировал настоящую полемику под постом Зинченко – подписчики игрока Манчестер Сити начали оставлять массу оригинальных комментариев.

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футбольные курьёзы Влада Щеглова (Седан) Артем Кравец Артем Кравец Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Девушки футболистов Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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