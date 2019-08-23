"Ти ще не пішов, а я вже сумую": Іньєста написав дуже зворушливого листа Торресу

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста написав прощального листа форварду Саган Тосу Фернандо Торресу, який завершує кар'єру.

"Як дивно. Дивно, але в хорошому сенсі. Готуємося провести останній матч в кар'єрі на іншому кінці світу. Примхливе життя привело нас до Японії, щоб ми сказали: "Прощавай".

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Ми прийшли в футбол 20 років тому, коли ще були дітьми. Ти ж назавжди залишишся El Niño (Дитина – прим.). І ми ніколи не розлучимося.

Ми зустрілися, коли наші мрії були утопією. Я ніколи не забуду твій жест, який ти присвятив мені на Євро-2001 U-16. Я дивився турнір по телевізору, пропустивши його через травму.

Пам'ятаєш, Фернандо, ми написали на футболках в Тринідад і Тобаго обіцянку, що здавалась нездійсненною? Але ми зробили це. Відень, Йоганнесбург...

Ми були розділені, але завжди залишалися разом. Завжди були вище клубів і футболок. Ти жив у Мадриді, я в Барселоні, але ми ніколи не були ворогами. Просто друзі в різних футболках.

Фернандо, ти підняв наш спорт. Я зараз не про твої голи, лік яким я втратив, і не про трофеї, які ти завоював у своїй чудовій кар'єрі. Я говорю про твою поведінку, про твою повагу до футболу, до партнерів, до суперника і, звичайно ж, до м'яча.

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Це був неймовірний шлях. Ми побували у всіх куточках Землі. І подивися, де ми тепер. У Тосу, ти і я, разом зіграємо в футбол. Ще раз. Це твій останній матч.

І хто б міг подумати – ти зіграєш проти мене і Давида Вільї! І потім ти повернешся додому. Там тебе чекають рідні. Сьогодні футбол стане трохи більш сумнішим, ніж вчора.

Отримуй задоволення від усього, що чекає на тебе в подальшому, і будь щасливий. Як же дивно, Фернадо. Ти ще не пішов, а я вже сумую", – написав Іньєста, передає його слова El Mundo.

Торрес та Іньєста були частиною збірної Іспанії на тріумфальних Євро-2008, Євро-2012 та ЧС-2010.