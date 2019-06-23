Торрес сыграет прощальный матч против Виссел Кобе – там выступают Иньеста и Вилья

Знаменитый форвард Фернандо Торрес рассказал, когда в последний раз выйдет на поле в статусе футболиста.

"Моя последняя игра состоится 23 августа в Тосу против Виссел Кобе моих друзей Иньесты и Вильи. Это будет дуэль, которую я никогда не мог себе представить", – приводит слова нападающего Marca.

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Напомним, что Торрес объявил о завершении карьеры в пятницу. Испанец сделал себе имя в родном Атлетико. Также он выступал за английские Ливерпуль и Челси, итальянский Милан. Прошлым летом форвард перебрался в японскую Джей-лигу, где защищает цвета Саган Тосу.

Наибольших успехов Фернандо Торрес достиг со сборной Испании. В составе "Фурии Рохи" он становился чемпионом Европы в 2008-м и 2012-м, а также триумфовал на ЧМ-2010.

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