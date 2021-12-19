"Я вообще не собирался ехать в Рух. Мы с женой делали ремонт на кухне, я сидел на лестнице. Здесь звонок, Козловский говорит: "Ты что, сумасшедший? У тебя нет средств, чтобы сделать ремонт?" Говорю: "Нет, хочется самому сделать. Надо чем-то заниматься". Начали разговаривать.

Кучук остро ответил критикам своей работы: "Кто-то там говорит, что я не тренер, бл**ь"

Мы часто общались, у нас хорошие отношения во всех областях жизни. Я ценю эти отношения. Сказал ему: "Ну вы поиграйте чуть-чуть, я здесь доделаю ремонт, а потом подумаю, ехать или нет". Он говорит: "Пока ты доделаешь ремонт, нам уже будет тяжело выбраться".

Я сел, посмотрел на ремонт, он недоделан. Начал решать, что мне делать. Было после этого очень много разговоров, не только с Григорием Петровичем, но и с женой, с близкими к нему людьми, не буду говорить с кем. И я понял, что нужно ехать, чтобы помочь человеку, другу. Это было странное решение, но с моей стороны не странное, а обдуманное и волевое", – резюмировал Кучук в интервью пресс-службе Руха .

Напомним, белорусский специалист пришел на место Ивана Федыка после второго тура. Команда зимует 11-й в турнирной таблице УПЛ.