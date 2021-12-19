"Я взагалі не збирався їхати в Рух. Ми з дружиною робили ремонт на кухні, я сидів на сходах. Тут дзвінок, Козловський каже: "Ти що, божевільний? У тебе немає коштів, щоб зробити ремонт?" Кажу: "Ні, хочеться самому зробити. Потрібно чимось займатись". Почали розмовляти.

Кучук гостро відповів критикам своєї роботи: "Хтось там каже, що я не тренер, бл**ь"

Ми часто спілкувалися, у нас хороші відносини у всіх сферах життя. Я ціную ці взаємини. Сказав йому: "Ну ви пограйте трохи, я тут дороблю ремонт, а потім подумаю, їхати чи ні". Він каже: "Поки ти доробиш ремонт, нам вже буде важко вибратися".

Я сів, глянув на ремонт, він недороблений. Почав вирішувати, що мені робити. Було після цього дуже багато розмов, не тільки з Григорієм Петровичем, але й з дружиною, з людьми, які близькі до нього, не говоритиму з ким. І я зрозумів, що треба їхати, щоб допомогти людині, другу. Це було дивне рішення, але з мого боку не дивне, а обдумане і вольове", – резюмував Кучук в інтерв'ю прес-службі Руху.

Нагадаємо, білоруський фахівець прийшов на місце Івана Федика після другого туру. Команда зимує 11-ю в турнірній таблиці УПЛ.

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