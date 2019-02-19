"Ты был маленький, а у нас с ней все было". Милевский переспал с сексапильной девушкой экс-игрока Динамо

Украинский нападающий Артем Милевский потролив экс-игрока Динамо и сборной Украины Александра Яковенко, который встречается с его хорошей "подругой" – телеведущей и моделью Валерией Крук, более известной под псевдонимом Кульбаба.

Во время интервью партнер Милевского по брестском Динамо Александр Нойок попросил Артема назвать самую сексуальную девушку, которая больше всего пришлась ему по душе.

"С какой у меня был секс? Если брать Украину, то Кульбаба. Лерон, привет. Я тебя помню. Як (Яковенко – прим."Футбол 24"), братан, ничего, все нормально, это такое. Ты еще маленький был, когда у нас все было. Сашка, не обижайся!", – улыбаясь ответил Милевский.

Милевский солгал о свадьбе и угрожал повешением, чтобы вернуться в Динамо Брест

К слову, Артему Милевскому на данный момент 34 года, а Александру Яковенко в июне исполнится 32.