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Милевский солгал о свадьбе и угрожал повешением, чтобы вернуться Динамо Брест

11:20 41 Читати українською
Милевский солгал о свадьбе и угрожал повешением, чтобы вернуться Динамо Брест
Артем Милевский / Фото: соцсети

Стали известны подробности переговоров Артема Милевского с руководством Кишварды о возвращении в Динамо Брест.

"Я привык жить в таких городах, в которых есть куда выйти, есть куда сходить, кофе выпить, до 12-ти посидеть и не переживать, что закроется ресторан.

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Что касается зарплат и футбольных моментов, в Венгрии очень высокий уровень. Единственное, что меня смущало – город. Когда все это закрутилось, после Нового года, наверное, неделю не спал.

Я минут 25 разговаривал с президентом. Сказал, что у меня свадьба 25 мая, уже начал "лепить". Сказали: "Пусть невеста сюда приезжает". А я: "Сюда никто не приедет, здесь никто не знает английского".

Говорил, что повешусь, а он на меня такими глазами смотрит. Он подумал, пришел вечером в гостиницу, но говорил уже с Сашой Панковым", – рассказал Милевский в программе Романа Бебеха "Бомбардир".

Теги
Артем Милевский Артем Милевский Динамо Брест Динамо Брест Кишварда Кишварда Мир
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