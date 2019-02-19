toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

"Ти був маленький, а у нас з нею все було". Мілевський переспав з сексапільною дівчиною екс-гравця Динамо

11:01 3889 Читать на русском
"Ти був маленький, а у нас з нею все було". Мілевський переспав з сексапільною дівчиною екс-гравця Динамо
Артем Мілевський і Кульбаба

Український нападник Артем Мілевський потролив екс-гравця Динамо та збірної України Олександра Яковенка, який зустрічається з його хорошою "подругою" – телеведучою та моделлю Валерією Крук, яка більш відома під псевдонімом Кульбаба.

Під час інтерв'ю партнер Мілевського по брестському Динамо Олександр Нойок попросив Артема назвати найсексуальнішу дівчину, яка найбільше припала йому до душі.

"З якою у мене був секс? Якщо брати Україну, то Кульбаба. Лерон, привіт. Я тебе пам'ятаю. Як (Яковенко – прим. "Футбол 24"), братан, нічого, все нормально, це таке. Ти ще маленький був, коли у нас все було. Сашка, не ображайся!", – посміхаючись відповів Мілевський.

Мілевський збрехав про весілля та погрожував повішенням, аби повернутися в Динамо Брест

До слова, Артему Мілевському на даний момент 34 роки, а Олександру Яковенку у червні виповниться 32.

Теги
Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Яковенко Олександр Яковенко Дівчата футболістів Дівчина дня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
27
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук