"Если победа в ЛЧ станет навязчивой идеей, это будет нехорошо для клуба, города и болельщиков, потому что есть как минимум восемь команд, которые могут выиграть турнир.

ПСЖ не смог дожать худшую команду чемпионата Франции и упустил шанс стать лидером

В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф. Здесь есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов – называйте как захотите – в борьбе за трофей, и это наша цель.

Посмотрим, что произойдет. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Есть много команд, похожих на нас, и мы должны стараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс. Важно то, что мы не зацикливаемся на этом вопросе, а проявляем энтузиазм, амбиции, потому что игроки, которые боятся, не попадают в учебники истории", – рассказал испанский специалист в интервью официальном сайте УЕФА.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Дортмунд (2:0). В следующем раунде парижане сыграют против Ньюксала. Матч запланирован на 4 октября.

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