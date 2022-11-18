Уже бывший технический директор лондонцев Эду Гаспар пошел на повышение в лондонском клубе.

44-летний бразильский менеджер, который был техническим директором, стал первым в истории спортивным директором "канониров", сообщает официальный сайт клуба .

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Теперь в обязанности Гаспара, кроме мужских и женских команд Арсенала, будет входить и ответственность за клубную академию. Следует заметить, что Эду был одним из творцов перехода Александра Зинченко и не раз положительно говорил об украинце.

В Лондоне бывший игрок Коринтианса, Валенсии и Арсенала работает с 2019 года, до этого был координатором сборной Бразилии и советником в главной команде Ирана.