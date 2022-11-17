"Их обязательно нужно учитывать. С этого момента Зинченко и Жезус будут жизненно важны для нас, ведь они знают, как это – лидировать с 5 очками преимущества.

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Они хорошо знают, что ты должен делать в следующей игре. Команда Манчестер Сити, которую мы видели в течение многих лет, и чемпионский Ливерпуль – они делали именно то, что должны были сделать”, – цитирует Райта HITC.

Напомним, Арсенал пошел лидером АПЛ на паузу из-за чемпионата мира. В последнем туре Ман Сити проиграл Брентфорду и позволил оторваться "канонирам", спокойно одолевшим Вулверхэмптон. Зинченко и Жезус выиграли прошлый чемпионат с "горожанами", а летом переехали в Лондон.

Арсенал разбил Вулверхэмптон на выезде, уйдя в отрыв от Сити – Зинченко ужасал привозами и принял участие в обеих голах