Вже колишній технічний директор лондонців Еду Гаспар пішов на підвищення в лондонському клубі.

44-річний бразильський менеджер, який був технічним директором, став першим в історії спортивним директором "канонірів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тепер в обов'язки Гаспара, окрім чоловічих та жіночих команд Арсенала, входитиме й відповідальність за клубну академію. Варто зауважити, що Еду був одним із творців переходу Олександра Зінченка і не раз позитивно говорив про українця.

В Лондоні колишній гравець Корінтіанса, Валенсії та Арсенала працює з 2019 року, до цього був координатором збірної Бразилії та радником у головній команді Ірану.

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