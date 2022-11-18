Творець переходу Зінченка отримав керівну посаду в Арсеналі – історичний момент
Вже колишній технічний директор лондонців Еду Гаспар пішов на підвищення в лондонському клубі.
44-річний бразильський менеджер, який був технічним директором, став першим в історії спортивним директором "канонірів", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Тепер в обов'язки Гаспара, окрім чоловічих та жіночих команд Арсенала, входитиме й відповідальність за клубну академію. Варто зауважити, що Еду був одним із творців переходу Олександра Зінченка і не раз позитивно говорив про українця.
В Лондоні колишній гравець Корінтіанса, Валенсії та Арсенала працює з 2019 року, до цього був координатором збірної Бразилії та радником у головній команді Ірану.
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