Далеко не все болельщики ПСЖ ждут хавбека МЮ Поля Погба с распростертыми объятиями.

Сегодня у базы парижского клуба появился большой баннер с надписью: "Погба, ты должен слушать свою мать. Она не хочет тебя здесь видеть, как и мы".

ПСЖ уверен в трансфере Погба за "скромные" 50 миллионов евро

Гнев фанатов ПСЖ вызван давними заявлениями Погба, информирует RMC Sport. Чемпион мира не раз признавался, что он и его семья являются поклонниками Марселя. Горячие ультрас ПСЖ не хотят, чтобы за их команду выступал фанат принципиального врага.

К слову, в прошлом сезоне Погба провел за Манчестер Юнайтед 42 матча, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника