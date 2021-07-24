Далеко не всі вболівальники ПСЖ з нетерпінням чекають на перехід хавбека МЮ Поля Погба.

Сьогодні біля бази паризького клубу з'явився великий банер з написом: "Погба, ти повинен слухати свою матір. Вона не хоче тебе тут бачити, як і ми".

ПСЖ впевнений у трансфері Погба за "скромні" 50 мільйонів євро

Гнів фанатів ПСЖ спричинений давніми заявами Погба, інформує RMC Sport. Чемпіон світу не раз зізнавався, що він та його родина є прихильниками Марселя. Гарячі ультрас ПСЖ не хочуть, щоб за їхню команду виступав фанат принципового ворога.

До слова, у минулому сезоні Погба провів за Манчестер Юнайтед 42 матчі, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника