ПСЖ настроен продолжить свое мощное трансферное окно подписанием еще одной звезды.

Французский гранд планирует оформить переход хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает The Telegraph.

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Руководство ПСЖ убеждено, что 50 млн евро хватит, хотя 5 лет назад "красные дьяволы" заплатили Ювентусу 105 млн. Впрочем, этим летом Погба отказывается продлевать контракт с манкунианцами. Действующее соглашение завершается через год, и есть большой риск бесплатной потери чемпиона мира.

К слову, в прошлом сезоне Погба провел 42 матча, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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