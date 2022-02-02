"Когда я познакомился с ним, он сказал, что многое понимает на английском, но пока трудно говорить.

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Но я сказал ему: "Не переживай. Когда я был в Сити, мы подписали молодого украинца с фамилией Зинченко, и твой английский намного лучше его".

Если серьезно, то скаузерский акцент трудный для понимания. Я уверен, что с его подходом вскоре он будет хорошо разговаривать на английском", – сказал Делф для Youtube-канала Влады Седан.

Напомним, Динамо продало Миколенко в Эвертон около 23 млн евро.

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