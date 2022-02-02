"Коли я познайомився з ним, він сказав, що багато розуміє англійською, але поки важко говорити.

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Але я сказав йому: "Не переживай. Коли я був у Сіті, ми підписали молодого українця з прізвищем Зінченко, і твоя англійська набагато краща, ніж його".

Якщо серйозно, то скаузерський акцент важкий для розуміння. Я впевнений що з його підходом невдовзі він чудово розмовлятиме англійською", – сказав Делф для Youtube-каналу Влади Седан.

Нагадаємо, Динамо продало Миколенка в Евертон за близько 23 млн євро.

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