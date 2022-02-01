Похоже, 22-летний защитник сборной Украины оправился от травмы спины, из-за которой пропустил последний матч АПЛ против Астон Виллы. На сегодняшней тренировке Миколенко занимался в общей группе.

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Украинец во время игры в квадрат совершил несколько перехватов, получив аплодисменты и положительные отзывы от Лэмпарда. Легенда английского футбола дебютирует во главе "ирисок" уже 5 февраля в матче Кубка Англии против Брентфорда.

Напомним, 43-летний Лэмпард возглавил Эвертон 31 января, заменив Рафу Бенитеса. "Синие" сейчас занимают 16 место в АПЛ.

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