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Турция и Франция вышли на Евро-2020

21:20 176 Читати українською
Турция и Франция вышли на Евро-2020
Турция – Исландия / uefa

Проходят первые матчи 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020.

 

Евро-2020, квалификация

Группа H

Турция – Исландия – 0:0

Исландии нужно было побеждать на выезде Турцию, чтобы сохранять шансы на выход в финальную часть Евро-2020. Однако матч завершился нулевой ничьей, а турки выглядели даже лучше. В первом тайме могли отличиться Ундер и Йылмаз, а в последней трети встречи хозяева еще несколько раз пробили по воротам островитян. Сами исландцы провели бледный поединок и заслуженно прекратили борьбу в группе H.

Турция и Франция стали очередными участниками Евро-2020, присоединившись к Украине, Польше, Бельгии, Италии, Испании и России.

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Евро-2020 Турция - Исландия Турция Турция Франция Франция Исландия Исландия
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