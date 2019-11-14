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Евро-2020: Сербия удержала тяжёлую победу над Люксембургом – один из пяти голов в матче забил Жерсон Родригес

14 ноября 23:46 66 Читати українською
Евро-2020: Сербия удержала тяжёлую победу над Люксембургом – один из пяти голов в матче забил Жерсон Родригес
Сербия – Люксембург – 3:2

В рамках матча 9-го тура отбора к Евро-2020 сборная Сербии при родных трибунах одолела сопротивление сборной Люксембурга.

11’ Александар Митрович
43’ Александар Митрович
70’ Неманья Радоньич
 
Жерсон Родригес 54’
Давид Тюрпель 75’
11’ Александар Митрович
43’ Александар Митрович
54’ Жерсон Родригес
70’ Неманья Радоньич
75’ Давид Тюрпель

Сербы понимали, что в параллельном матче Португалия победит Литву, поэтому встречу против Люксембурга они начали с агрессивного давления – настрою балканцев не мешали даже практически пустые трибуны. Как следствие, уже к 10-й минуте хозяева нанесли четыре удара в створ.

Выстрелы Коларова и Льяича с ближних дистанций оказались несложными, как и замыкание Митровича головой, а вот во время выхода последнего один-на-один на 10-й минуте голкипер Морис откровенно спас. Впрочем, уже через минуту подопечные Любисы Тумбаковича открыли счёт: Тадич сместился с правого фланга и подал на дальнюю штангу, а Митрович головой пробил в противоход Морису – 1:0.

Сербия продолжила давить на беспомощный Люксембург, у которого вообще ничего не получалось. В частности, на 18-й минуте ударом с полоборота метров с десяти мог забивать всё тот же Митрович, однако Морис вытащил мяч из дальней девятки. Гости неожиданно огрызнулись на 22-й выстрелом Оливье Тилля с линии штрафной – штанга спасла хозяев! На этом моменты "люксов" в первом тайме завершились, а балом, с небольшими паузами в активности, правила Сербия.

На 30-й и 34-й минуте двумя красивыми голами мог отличиться Льяич. Сначала Адем откликнулся на закидушку Тадича под удар с левого края штрафной, однако его выстрел в дальний нижний угол успел парировать Морис. Затем Адем сместился с левого фланга и мощно пробил метров с 25-ти в правый верхний – рядом со штангой! В конце концов, сербы таки забили шедевр, но его автором стал не Льяич, а Митрович: на 43-й минуте примерно с той же дистанции, что и предыдщем эпизоде, Александр выстрелил по воротам с рикошетом, попал в дальнюю девятку – 2:0. После этого команды спокойно довели матч до перерыва.

Старт второго тайма мало отличался от второй половины первого. Сербы всё так же удерживали ситуацию под контролем, а на 48-й минуте даже вышли в контратаку 2-в1 – впрочем, Митрович запорол её слишком слабым пасом на Тадича. Люксембург пытался огрызаться фланговыми прорывами, но они ничего не приносили. Казалось, что гости обречены, но на 54-й минуте они неожиданно сократили отставание в счёте: атака по левому флангу завершилась прострелом Карлсона в штрафную на Жерсона Родригеса, который без опеки спокойно укротил мяч, развернулся и пробил в левый угол – 2:1!

Сербы немного растерялись от такого поворота, перестав обострять. Гости также ничем не отвечали, однако ситуация выглядела очень скользко. Тренеры в середине второго тайма решили прибегнуть к заменам: Тумбакович вместо Милинковича-Савича выпустил Радоньича, а Хольц снял Оливье Тилля, выпустив Тюрпеля. На 60-х минутах свежие футболисты оставались в тени, а единственными моментами в этот период стали замыкания головой в исполнении Митровича (в руки Морису) и выстрел Жерсона Родригеса метров с 22-х (неточно).

На 70-х матч раскрылся. Первыми ход сделали сербы, забив третий гол на 70-й минуте: Радоньич поддержал атаку из глубины, получил отскок и пробил со средней дистанции под левую штангу – 3:1! Впрочем, уже через пять минут люксембуржцы отыграли этот мяч: их быстрый контрвыпад по правому флангу завершилвся подачей Девилля точно на голову Тюрпелю, который замкнул с близкой дистанции – 3:2! На 77-й мог отличиться и карпатовец Халль, который пробил с острого угла после навеса с углового – над перекладиной..

Сербы вовремя пришли в себя, перехватив инициативу и создав два классных момента на 80-х минутах. Сначала Митрович принял передачу в штрафной, развернулся и мощно пробил в левый угол – Морис поймал мяч. В следующей же атаке всё тот же Митрович ворвался на правый край и с острого угла попал в штангу. Гости огрызнулись на 86-й ударом Синани с линии штрафной, однако он оказался несложным для Дмитровича. Гораздо более опасным стал выстрел Девилля метров с 20-ти, который с рикошетом пролетел рядом с воротами.

В конце концов, сербы удержали победу, набрав 13 очков и оставшись на третьей позиции в турнирной таблице группы В. До Португалии, которая идёт второй, балканцам не хватает одного зачётного балла. Люксембург выпал из борьбы за Евро-2020, имея всего 4 пункта.

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Евро-2020 Сербия Сербия Люксембург Люксембург Сербия - Люксембург
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