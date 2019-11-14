Евро-2020: Сербия удержала тяжёлую победу над Люксембургом – один из пяти голов в матче забил Жерсон Родригес

В рамках матча 9-го тура отбора к Евро-2020 сборная Сербии при родных трибунах одолела сопротивление сборной Люксембурга.

Сербы понимали, что в параллельном матче Португалия победит Литву, поэтому встречу против Люксембурга они начали с агрессивного давления – настрою балканцев не мешали даже практически пустые трибуны. Как следствие, уже к 10-й минуте хозяева нанесли четыре удара в створ.

Выстрелы Коларова и Льяича с ближних дистанций оказались несложными, как и замыкание Митровича головой, а вот во время выхода последнего один-на-один на 10-й минуте голкипер Морис откровенно спас. Впрочем, уже через минуту подопечные Любисы Тумбаковича открыли счёт: Тадич сместился с правого фланга и подал на дальнюю штангу, а Митрович головой пробил в противоход Морису – 1:0.

Сербия продолжила давить на беспомощный Люксембург, у которого вообще ничего не получалось. В частности, на 18-й минуте ударом с полоборота метров с десяти мог забивать всё тот же Митрович, однако Морис вытащил мяч из дальней девятки. Гости неожиданно огрызнулись на 22-й выстрелом Оливье Тилля с линии штрафной – штанга спасла хозяев! На этом моменты "люксов" в первом тайме завершились, а балом, с небольшими паузами в активности, правила Сербия.

На 30-й и 34-й минуте двумя красивыми голами мог отличиться Льяич. Сначала Адем откликнулся на закидушку Тадича под удар с левого края штрафной, однако его выстрел в дальний нижний угол успел парировать Морис. Затем Адем сместился с левого фланга и мощно пробил метров с 25-ти в правый верхний – рядом со штангой! В конце концов, сербы таки забили шедевр, но его автором стал не Льяич, а Митрович: на 43-й минуте примерно с той же дистанции, что и предыдщем эпизоде, Александр выстрелил по воротам с рикошетом, попал в дальнюю девятку – 2:0. После этого команды спокойно довели матч до перерыва.

Старт второго тайма мало отличался от второй половины первого. Сербы всё так же удерживали ситуацию под контролем, а на 48-й минуте даже вышли в контратаку 2-в1 – впрочем, Митрович запорол её слишком слабым пасом на Тадича. Люксембург пытался огрызаться фланговыми прорывами, но они ничего не приносили. Казалось, что гости обречены, но на 54-й минуте они неожиданно сократили отставание в счёте: атака по левому флангу завершилась прострелом Карлсона в штрафную на Жерсона Родригеса, который без опеки спокойно укротил мяч, развернулся и пробил в левый угол – 2:1!

Сербы немного растерялись от такого поворота, перестав обострять. Гости также ничем не отвечали, однако ситуация выглядела очень скользко. Тренеры в середине второго тайма решили прибегнуть к заменам: Тумбакович вместо Милинковича-Савича выпустил Радоньича, а Хольц снял Оливье Тилля, выпустив Тюрпеля. На 60-х минутах свежие футболисты оставались в тени, а единственными моментами в этот период стали замыкания головой в исполнении Митровича (в руки Морису) и выстрел Жерсона Родригеса метров с 22-х (неточно).

На 70-х матч раскрылся. Первыми ход сделали сербы, забив третий гол на 70-й минуте: Радоньич поддержал атаку из глубины, получил отскок и пробил со средней дистанции под левую штангу – 3:1! Впрочем, уже через пять минут люксембуржцы отыграли этот мяч: их быстрый контрвыпад по правому флангу завершилвся подачей Девилля точно на голову Тюрпелю, который замкнул с близкой дистанции – 3:2! На 77-й мог отличиться и карпатовец Халль, который пробил с острого угла после навеса с углового – над перекладиной..

Сербы вовремя пришли в себя, перехватив инициативу и создав два классных момента на 80-х минутах. Сначала Митрович принял передачу в штрафной, развернулся и мощно пробил в левый угол – Морис поймал мяч. В следующей же атаке всё тот же Митрович ворвался на правый край и с острого угла попал в штангу. Гости огрызнулись на 86-й ударом Синани с линии штрафной, однако он оказался несложным для Дмитровича. Гораздо более опасным стал выстрел Девилля метров с 20-ти, который с рикошетом пролетел рядом с воротами.

В конце концов, сербы удержали победу, набрав 13 очков и оставшись на третьей позиции в турнирной таблице группы В. До Португалии, которая идёт второй, балканцам не хватает одного зачётного балла. Люксембург выпал из борьбы за Евро-2020, имея всего 4 пункта.