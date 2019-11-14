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Сборная Англии проводит тысячный поединок на международной арене

22:36 15 Читати українською
Сборная Англии проводит тысячный поединок на международной арене
Сборная Англии / твиттер сборной Англии

Матч отбора к Евро-2020 против сборной Черногории стал для "трех львов" особенным.

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн

Матч против сборной Черногории в рамках отбора к Евро-2020 стал тысячным для Англии, информирует официальный твиттер англичан.

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В честь такого торжественного события на Уэмбли прибыли легенды "трех львов": Питер Шилтон, Уэйн Руни и другие.

К слову, сборная Англии возглавляет группу A, имея в активе 18 пунктов. Англичанам достаточно набрать лишь одно очко в двух заключительных матчах отбора к Евро-2020, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира.

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Евро-2020 Англия - Черногория Англия Англия
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