Сборная Англии проводит тысячный поединок на международной арене

Матч отбора к Евро-2020 против сборной Черногории стал для "трех львов" особенным.
Матч против сборной Черногории в рамках отбора к Евро-2020 стал тысячным для Англии, информирует официальный твиттер англичан.
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В честь такого торжественного события на Уэмбли прибыли легенды "трех львов": Питер Шилтон, Уэйн Руни и другие.
К слову, сборная Англии возглавляет группу A, имея в активе 18 пунктов. Англичанам достаточно набрать лишь одно очко в двух заключительных матчах отбора к Евро-2020, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира.
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