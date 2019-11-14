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Англия – Черногория: Кейн оформил хет-трик и сравнялся с лучшим бомбардиром отбора к Евро-2020

14 ноября 23:20 65 Читати українською
Англия – Черногория: Кейн оформил хет-трик и сравнялся с лучшим бомбардиром отбора к Евро-2020
Харри Кейн / официальный твиттер сборной Англии

Нападающий сборной Англии Кейн продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира отбора к Евро-2020.

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам

Харри Кейн отметился хет-триком еще в первом тайме матча отбора к Евро-2020 против Черногории.

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Таким образом, англичанин записал в свой актив уже 11-й гол в евроотборе и сравнялся с израильтянином Эраном Захави.

К слову, сборная Англии возглавляет группу A, имея в активе 18 пунктов. Англичанам достаточно набрать лишь одно очко в двух заключительных матчах отбора к Евро-2020, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира.

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Англия Англия Евро-2020 Видеоновости Харри Кейн Харри Кейн Эран Зехави Эран Зехави Англия - Черногория
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