Англия – Черногория: Кейн оформил хет-трик и сравнялся с лучшим бомбардиром отбора к Евро-2020

Сборная Украины — 14 нояб 2030
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Украина – Эстония: 3-й капитан добыл победу с львовскими нотками – команда Шевченко разочаровала, но фарт не покидает
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Кривдив Україну в історичному матчі та ризикував залишитися без ноги – Давід Вілья завершує кар'єруОвертайм — 14 нояб 223
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Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерівУкраина — 14 нояб 1916
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Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020Евро-2020 — 14 нояб 1047