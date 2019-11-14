Туреччина та Франція вийшли на Євро-2020

Відбуваються перші матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

Євро-2020, кваліфікація

Група H

Туреччина – Ісландія – 0:0

Ісландії потрібно було перемагати на виїзді Туреччину, щоб зберігати шанси на вихід у фінальну частину Євро-2020. Однак матч завершився нульовою нічиєю, а турки виглядали навіть краще. У першому таймі могли відзначитися Ундер і Їлмаз, а в останній третині зустрічі господарі ще декілька разів пробили по воротах острів'ян. Самі ісландці провели блідий поєдинок і заслужено припинили боротьбу в групі H.

Туреччина та Франція стали черговими учасниками Євро-2020, приєднавшись до України, Польщі, Бельгії, Італії, Іспанії та Росії.

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