Камерун подхватил тенденцию неудачных матчей фаворитов, разойдясь миром с Гвинеей. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Кубок африканских наций-2023, 1-й тур, группа C

Камерун – Гвинея – 1:1

Голы: Магри, 51 – Байо, 10

Удаление: Камано, 45+3 (Гвинея)

Гвинея повела в счете на 10-й минуте благодаря хаотичному голу Байо – нападающий воспользовался растерянными действиями защиты Камеруна. "Несокрушимые львы" после этого ожидаемо больше владели мячом, а под конец первого тайма Гвинея осталась в меньшинстве – Камано наступил сзади на ногу соперника. Арбитр удалил его только после просмотра VAR.

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Камерун отыгрался на старте второго тайма. Н'Куду навесил с левого фланга, а Магри в прыжке головой замкнул, переправив в ворота мяч ударом от газона. Камерунцы продолжали штурмовать ворота Ибрагима Коне, но вратарь гвинейцев удержал ворота на замке.

Таким образом, Сенегал стал единоличным лидером группы C с 3 очками, а Камерун и Гвинея набрали по 1 пункту. Гамбия замыкает квартет с 0 баллов.

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