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Тулуза стала еще одной жертвой коронавируса во Франции – заболели четверо игроков

11:38 - Читати українською
Тулуза стала еще одной жертвой коронавируса во Франции – заболели четверо игроков
Тулуза / Сайт клуба

Тулуза вслед за ПСЖ сообщила неутешительные итоги тестирование на COVID-19.

Результаты четырех игроков оказались положительными, сообщает официальный сайт клуба.

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Все инфицированные находятся на карантине, через неделю им придется пройти повторную проверку. Вчера такая же проблема возникла у ПСЖ. Столичный гранд обнаружил коронавирус у трех футболистов и одного члена персонала.

Добавим, что французская Лига 1 стала единственным топ-чемпионатом, который принял решение о досрочном завершении сезона. Тулуза находилась на дне таблицы, набрав 13 пунктов и добыв только три победы за 20 туров.

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коронавирус Тулуза Тулуза Франция
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