Тулуза стала еще одной жертвой коронавируса во Франции – заболели четверо игроков

Тулуза вслед за ПСЖ сообщила неутешительные итоги тестирование на COVID-19.

Результаты четырех игроков оказались положительными, сообщает официальный сайт клуба.

Десятая серия тестирования на коронавирус в АПЛ – есть новый больной

Все инфицированные находятся на карантине, через неделю им придется пройти повторную проверку. Вчера такая же проблема возникла у ПСЖ. Столичный гранд обнаружил коронавирус у трех футболистов и одного члена персонала.

Добавим, что французская Лига 1 стала единственным топ-чемпионатом, который принял решение о досрочном завершении сезона. Тулуза находилась на дне таблицы, набрав 13 пунктов и добыв только три победы за 20 туров.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1