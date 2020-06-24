Тулуза стала ще однією жертвою коронавірусу у Франції – захворіли четверо гравців

Тулуза вслід за ПСЖ повідомила невтішні підсумки тестування на COVID-19.

Результати чотирьох гравців виявилися позитивними, інформує офіційний сайт клубу.

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Усі інфіковані перебувають на карантині, через тиждень їм доведеться пройти повторну перевірку. Вчора така ж проблема виникла у ПСЖ. Столичний гранд виявив коронавірус у трьох футболістів та одного члена персоналу.

Додамо, що французька Ліга 1 стала єдиним топ-чемпіонатом, який ухвалив рішення про дострокове завершення сезону. Тулуза перебувала на дні таблиці, набравши 13 пунктів і здобувши тільки три перемоги за 20 турів.

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