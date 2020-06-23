Десятая серия тестирования на коронавирус в АПЛ – есть новый больной

В ходе очередной волны массового анализа на печально известный COVID-19 обнаружили больного среди игроков и персонала команд английской Премьер-лиги.

Лига взяла 1829 проб на коронавирус, сообщает официальный сайт организации.

У игрока Арсенала был обнаружен COVID-19 перед матчем с Манчестер Сити – еще двое одноклубников оказались на карантине

В ходе тестирования обнаружили одного больного COVID-19. Его имя и клубная принадлежность пока остаются неизвестными. Тесты провели 17-21 июня. Эта волна обследование игроков и персонала клубов АПЛ на коронавирус стала юбилейной – десятой.

К слову, в ходе предыдущих волн в общем обнаружили 17 инфицированных. Чемпионат Англии возобновился 17 июня двумя перенесенными матчами, а 19 июня начался 30-й тур.

Манчестер Сити разбомбил Бёрнли в родных стенах – Зинченко провел полный матч