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Десятая серия тестирования на коронавирус в АПЛ – есть новый больной

07:30 - Читати українською
Десятая серия тестирования на коронавирус в АПЛ – есть новый больной
Джейми Варди / официальный сайт АПЛ

В ходе очередной волны массового анализа на печально известный COVID-19 обнаружили больного среди игроков и персонала команд английской Премьер-лиги.

Лига взяла 1829 проб на коронавирус, сообщает официальный сайт организации.

У игрока Арсенала был обнаружен COVID-19 перед матчем с Манчестер Сити – еще двое одноклубников оказались на карантине

В ходе тестирования обнаружили одного больного COVID-19. Его имя и клубная принадлежность пока остаются неизвестными. Тесты провели 17-21 июня. Эта волна обследование игроков и персонала клубов АПЛ на коронавирус стала юбилейной – десятой.

К слову, в ходе предыдущих волн в общем обнаружили 17 инфицированных. Чемпионат Англии возобновился 17 июня двумя перенесенными матчами, а 19 июня начался 30-й тур.

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