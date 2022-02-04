В полуфинале клубного чемпионата мира работы помогут разрешать офсайдные ситуации, сообщает Daily Mail.

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Под крышей стадиона будет установлена ​​система из 12 высокоточных камер, которые будут отслеживать перемещение игроков и мяча на поле. Она будет автоматически "рисовать" офсайдные линии и передавать свое решение VAR-судье. Камеры помогут качественнее исправлять ошибки полевых арбитров, если те неправильно интерпретируют эпизод.

Челси первым среди европейских клубов опробует систему на себе, когда в полуфинале клубного ЧМ встретится с победителем пары Аль-Хиляль – Аль-Джазира. Если система хорошо зарекомендует себя на этом турнире, то может быть воплощена на чемпионате мира в Катаре.

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