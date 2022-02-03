Аль-Джазира из ОАЭ не испытала проблем в противостоянии с представителем Океании Пирой в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Клубный чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Аль-Джазира – Пира – 4:1

Голы: Аль Амери, 5, Аль Аттас, 25, Косанович, 41, Диаби, 63 – Раби, 48, (аг.)

Первый поединок клубного ЧМ-2022 завершился с большим количеством забитых голов. Победу праздновал представитель ОАЭ Аль-Джазира, разгромившая представителя Таити – Пиру. Уже на 5-й минуте Аль Амери открыл счет во встрече, а до перерыва Аль Аттас и Косанович сделали преимущество разгромным.

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Забитых мячей могло быть больше – арбитр после просмотра VAR отменил 2 забитых мяча. После перерыва Раби срезал мяч в свои ворота, но Диаби поставил точку во встрече на 63 минуте. Интересно, что и во втором тайме рефери отменил взятие ворот.

Таким образом, в 1/4 финала Клубного чемпионата мира встретятся Аль-Хиляль и Аль-Джазира. Победитель этой пары сыграет с Челси в полуфинале турнира.

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