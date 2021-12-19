"Меня не волнует, что заработали только очко. Я доволен игрой, особенно во втором тайме. Первый тайм был для нас тяжелым, пришлось долго входить в игру. Некоторым игрокам пришлось адаптироваться к новым позициям. Нам не удалось в эти моменты выигрывать матчи, но я доволен тем, как мы сыграли. "Волки" не позволяют создать много моментов и забивать. Мы не могли ожидать, что создадим очень много, но старались и никогда не складывали рук. Второй тайм был очень сильным. Учитывая обстоятельства, я доволен игрой.

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Я уже высказал свое мнение по COVID-19, клуб высказал свое мнение. Мы много говорим о безопасности и защите игроков, но не очень уверены, что сегодня эти принципы были выполнены. Если завтра на тестах у нас будут выявлены новые положительные результаты, то я хотел бы поговорить с Премьер-лигой о том, чего они ждут. Если они заставят нас играть против Брентфорда? Может, нам вообще не тренироваться и не ехать на следующую игру? Что нам делать?

Каждому позволено иметь свое мнение. У нас было свое мнение, Премьер-лига имела свое. Мы не смогли прийти к согласию", – цитирует Тухеля ВВС.

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