"Мене не хвилює, що заробили лише очко. Я задоволений грою, особливо у другому таймі. Перший тайм був для нас важким, довелося довго входити у гру. Деяким гравцям довелося адаптуватися до нових позицій. Нам не пощастило в ці моменти вигравати матчі, але я задоволений тим, як ми зіграли. "Вовки" не дозволяють створити багато моментів і забивати. Ми не могли очікувати, що створимо дуже багато, але намагалися і ніколи не складали рук. Другий тайм був дуже сильним. Враховуючи обставини, я задоволений грою.

Тухель наполягає на перенесенні одразу 3 турів АПЛ через спалах коронавірусу – наставник Челсі має вагомий аргумент

Я вже висловив свою думку щодо COVID-19, клуб висловив свою думку. Ми багато говоримо про безпеку та захист гравців, але не дуже впевнені, що сьогодні ці принципи були виконані. Якщо завтра на тестах у нас виявлять нові позитивні результати, то я хотів би поговорити з Прем'єр-лігою про те, чого вони чекають. Якщо вони змусять нас грати проти Брентфорда? Можливо, нам взагалі не тренуватися і не їхати на наступну гру? Що нам робити?

Кожному дозволено мати свою думку. Ми мали свою думку, Прем'єр-ліга мала свою. Ми не змогли дійти згоди", – цитує Тухеля ВВС.

Манчестер Сіті завдяки асисту й передгольовій передачі Зінченка розгромив Ньюкасл, Челсі розписав другу поспіль нічию