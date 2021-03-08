Победа над Эвертоном стала для "синих" пятой домашней подряд без пропущенных мячей, сообщает Opta Sports.

Челси – Эвертон – 2:0 – видео голов и обзор матча

Это первое подобное достижение в АПЛ. Все эти матчи лондонцы провели под руководством Тухеля. Немец был назначен вместо Фрэнка Лэмпарда 26 января. С тех пор Челси успел расписать нулевые ничьи с Вулверхэмптоном и МЮ, а также трижды победить со счетом 2:0 (Бернли, Ньюкасл и Эвертон).

К слову, в данный момент Челси занимает 4-е место в чемпионате. Правда, Вест Хэм и тот же Эвертон могут обойти "синих", поскольку имеют матчи в запасе.

Челси уверенно одолел Эвертон – подопечные Тухеля продолжили беспроигрышную серию до 11-ти матчей