В рамках 27-го тура АПЛ Эвертон на выезде уступил Челси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 27-й тур

Челси – Эвертон – 2:0

Голы: Годфри, 31 (автогол), Жоржинью, 65 (пен)

Вест Хэм – Лидс – начало в 22:00

Челси при Тухеле еще не знал поражений, а их беспроигрышная серия во всех турнирах достигла 10-ти матчей, но Эвертон, который находится в прекрасной форме, имел все шансы, чтобы остановить лондонцев.

В середине первого тайма хозяева вышли вперед – Алонсо простреливал в штрафную на Хаверца и мяч рикошетом от Годфри залетел в сетку. "Ириски" сразу бросились в атаку, чтобы вернуть равновесие, но до перерыва ничего создать не смогли.

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На 65-й минуте "пенсионеры" заработали одиннадцатиметровый за фол Пикфорда в штрафной. Его без особых проблем реализовал Жоржинью. До конца матча подопечные Карло Анчелотти отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, однако в атаке ничего не удавалось, еще и соперник постоянно прессинговал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Челси – 2:0.

Добытые очки помогли "синим" закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы, а также сократить отставание от Лестера до 3-х зачетных баллов. Эвертон остался на пятом месте чемпионата.

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