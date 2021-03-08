Для победы "синим" хватило по одному забитому мячу в каждом из таймов. В обоих случаях не обошлось без помощи "ирисок".

Челси уверенно одолел Эвертон – подопечные Тухеля продолжили беспроигрышную серию до 11-ти матчей

На 31-й минуте защитник Эвертона Бен Годфри неудачно подставил ногу под удар Кая Хаверца после прострела Алонсо и отправил мяч мимо Пикфорда. В свою очередь в середине второй половины голкипер мерсисайдцев завалил того же Хаверца после вторжения в штрафную, а Жоржиньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

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