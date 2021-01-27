Челси не сумел обыграть Вулверхэмптон в рамках 20-го тура чемпионата Англии (0:0). Лондонцы концентрировались больше на контроле мяча и смогли осуществить 433 точных паса только за первый тайм, подсчитал Портал OptaJoe.

"Все перевернулось с ног на голову", – Тухель объяснил, почему согласился возглавить Челси

Такой показатель передач за один тайм является рекордным для "синих" за всю их историю в АПЛ. Стоит отметить, что именно этот поединок стал дебютным для нового наставника лондонцев Томаса Тухеля.

После 20-ти туров Челси расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

Тухель в дебютном матче во главе Челси не сумел дожать Вулверхэмптон, Бернли одержал волевую победу над Астон Виллой