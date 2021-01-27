Челсі не зумів обіграти Вулверхемптон в рамках 20-го туру чемпіонату Англії (0:0). Лондонці концентрувались більше на контролі м'яча і змогли здійснити 433 точні паси лише за перший тайм, підрахував потрал OptaJoe.

"Все перевернулось з ніг на голову", – Тухель пояснив, чому погодився очолити Челсі

Такий показник передач за один тайм є рекордним для "синіх" за всю їхню історію в АПЛ. Варто відзначити, що саме цей поєдинок став дебютним для нового наставника лондонців Томаса Тухеля.

Після 20-ти турів Челсі розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

Тухель у дебютному матчі на чолі Челсі не зумів дотиснути Вулверхемптон, Бернлі здобув вольову перемогу над Астон Віллою