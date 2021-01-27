"Это трудно объяснить. Моя жизнь перевернулась с ног на голову за последние три дня. Это потрясающе – стать новым главным тренером Челси, я очень рад быть здесь. Я и мои помощники чувствовали, что это очень хорошая возможность. Это шанс, который я не мог упустить.

Тухель официально возглавил Челси

Мы не могли упустить возможность стать частью семьи Челси. Очень рады работать с этой командой и выступать в сложной лиге, Премьер-лиге, и, конечно же, в Лиге чемпионов. Вчера вечером я поработал с командой, мы готовы к сложной встрече сегодня вечером. Я очень рад вернуться к работе", – цитирует Тухеля официальный сайт "синих".

Напомним, немец возглавил лондонцев после увольнения Фрэнка Лэмпарда. После 19-ти туров АПЛ Челси расположился на 10-й строчке.

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