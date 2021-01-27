В рамках 20-го тура АПЛ было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 20-й тур

Челси – Вулверхэмптон – 0:0

Бернли – Астон Вилла – 3:2

Голы: Ми, 52, Макнилл, 76, Вуд, 79 – Уоткинс, 14, Грилиш, 68

Брайтон – Фулхэм – начало в 21:30

Эвертон – Лестер – начало в 22:15

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – начало в 22:15

Тухель только вчера был назначен главным тренером Челси, а уже сегодня дебютировал во главе "синих" в домашнем поединке с Вулверхэмптоном. В первой половине встречи лондонцы больше владели мячом и вообще выглядели увереннее, чем "волки", однако до забитого дело никак не доходило. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме ситуация на поле существенно не изменилась. "Пенсионеры" хоть и добавили остроты в свои атаки, но никак не могли поразить ворота соперника, а "Вулвз" в основном оборонялись, изредка выходя в опасные контратаки. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Бернли, который опасно балансирует над зоной вылета, в родных стенах принимал Астон Виллу. На 14-й минуте гости вышли вперед – прострел Таргета в штрафную в касание замкнул Уоткинс. До перерыва "львы" имели еще несколько шансов увеличить преимущество, но соперника каждый раз спасал голкипер.

В начале второй половины встречи хозяева реализовали угловой – ударом головой счет сравнял Бен Ми. В середине тайма "львы" снова вышли вперед благодаря голу Грилиша. Игроки Бернли не сдавались и под занавес встречи им удалось не только вернуть равновесие, но и изменить счет в свою пользу – отличились Макнилл и Вуд. В итоге – волевая победа Бернли – 3:2.

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