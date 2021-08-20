Главный тренер Челси Томас Тухель не сможет рассчитывать на помощь хавбека Кристиана Пулишича в ближайшем матче.

22-летний полузащитник подхватил коронавирус, а потому находится на самоизоляции, информирует Goal.

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О болезни сообщил наставник "пенсионеров" Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции. Пулишич не попадет в заявку на поединок 2-го тура АПЛ против Арсенала. Лондонское дерби состоится в воскресенье, 22 августа, в 18:30.

К слову, в этом сезоне Кристиан Пулишич провел уже два поединка с Челси и даже успел забить в первом туре английской Премьер-лиги в ворота Кристал Пэлас.

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