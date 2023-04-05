Немецкий специалист после блестящей игры против Борусии Д в Бунедслиге потерпел первое поражение во главе мюнхенцев. Фрайбург одержал победу в кубковой встрече уже в добавленное время. После матча Тухель резко высказался по поводу необдуманого поступка Джамала Мусиалы.

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Когда счет на табло был ничейным, полузащитник Баварии пытался заблокировать удар соперника и неосторожно выпрыгнул. Мяч попал в руку игроку. Арбитр встречи без колебаний назначил пенальти, который удачно реализовал Хеллер.

"Сейчас вы не можете прыгать так в штрафной площадке. Вы просто не имеете права это делать, это безумный риск. Перед этим мы проиграли два удара головой в штрафной площадке на последней минуте. Нужно контролировать свое тело, быть более устойчивым, жестким. Две дуэли головой, прилетел первый мяч, второй мяч, третий – это слишком много в штрафной на последних минутах. Все так просто", – цитирует гневные слова наставника Баварии Goal.

Напомним, что Джамал Мусиала был одним из тех игроков, которые выступали против Юлиана Нагельсманна и радовались после его отставки.

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