Наставник мюнхенцев хочет усилить свою команду, приобретя опорного полузащитника. Впрочем, эта идея не находит поддержки у руководства клуба.

Бавария ведет переговоры с Де Хеа – только одна деталь препятствует трансферу

Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля сообщает, что требование Томаса Тухеля относительно нового трансфера раздражило руководство Баварии, а также футболистов. Суть дискуссии заключается в том, что Киммих видит себя в роли опорника, тогда как немецкий специалист планирует использовать его на позиции "восьмерки". Йозуа сейчас в не самой лучшей форме и допускает ошибки, которые, по мнению тренерского штаба, с ним не должны случаться. В личном разговоре Тухель недавно "обвинил" Киммиха в замедлении игры команды.

Напомним, что Бавария начала сезон 2023/24 с поражения за Суперкубок Германии от РБ Лейпциг (0:3). В чемпионате мюнхенцы стартуют 18 августа в матче против Вердера.

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