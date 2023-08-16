Наставник мюнхенців хоче посилити свою команду, придбавши опорного півзахисника. Втім, ця ідея не знаходить підтримки у керівництва клубу.

Баварія веде перемовини з Де Хеа – лише одна деталь перешкоджає трансферу

Bayern & Germany з посиланням на журналістів Bild Крістіана Фалька та Тобі Альтшаффля повідомляє, що вимога Томаса Тухеля щодо нового трансферу роздратувала керівництво Баварії, а також футболістів. Суть дискусії полягає в тому, що Кімміх бачить себе в ролі опорника, тоді як німецький фахівець планує використовувати його на позиції "вісімки". Йозуа наразі в ненайкращій формі і припускається помилок, які, на думку тренерського штабу, з ним не повинні траплятися. В особистій розмові Тухель нещодавно "звинуватив" Кімміха в уповільненні гри команди.

Нагадаємо, що Баварія розпочала сезон 2023/24 з поразки за Суперкубок Німеччини від РБ Лейпциг (0:3). В чемпіонаті мюнхенці стартують 18 серпня в матчі проти Вердера.

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