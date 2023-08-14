Наставник мюнхенцев Томас Тухель оказался в затруднительном положении из-за позиции первого номера. Мануэль Нойер еще продолжает восстанавливаться от травмы, а Яна Зоммера Бавария отпустила в Интер. Две трансферные цели оказались недоступными для наставника: Кепа Аррисабалага выбрал Реал, а вратарь сборной Аргентины Херонимо Рульи получил тяжелую травму.

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Как информирует Bayern & Germany, Бавария рассматривает возможность перехода Давида де Хеа. С испанцем уже ведутся переговоры. Однако его высокая зарплата является проблемой. Де Хеа не входил в планы мюнхенцев, но все изменилось после потери двух трансферных целей.

Напомним, что Давид де Хеа сейчас находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с Манчестер Юнайтед закончился. Испанским кипером активно интересуется также Аль-Наср, где выступает Криштиану Роналду.

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