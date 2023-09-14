Нідерландський захисник Маттейс де Лігт програє конкуренцію за місце в стартовому складі Баварії.

Де Лігт розчаровує головного тренера Баварії, повідомляє видання TZ. Томасу Тухелю не подобається, як Маттейс розпочинає атаки.

На думку наставника, нідерландець занадто повільний у роботі з м'ячем, віддає забагато поперечних передач і рідко грає вертикально.

Баварія ризикує залишитись без зірки перед матчем із прямим конкурентом за лідерство у Бундеслізі

Саме тому на початку сезону де Лігт програє конкуренцію Кіму й Упамекано. Всі три матчі Бундесліги захисник розпочав у запасі.

Втім, за інформацією джерела, Маттейс чітко розуміє претензії тренера та готовий працювати над собою, щоб повернутися в основу.

24-річного центрбека захищає керівництво Баварії. Босам дуже подобається характер і бійцівські якості футболіста.

Відразу після міжнародної паузи де Лігт може отримати великий шанс. Вже у п'ятницю Баварія грає з Байєром, а в Маттейса більше часу на відновлення, ніж у Кіма.

Де Лігт перейшов у Баварію з Ювентуса рік тому за 67 мільйонів євро. Він залишається другий найдорожчим гравцем команди після Кейна.