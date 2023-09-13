Бавария рискует остаться без звезды перед матчем с прямым конкурентом за лидерство в Бундеслиге
16:46 - Читати українською
Полузащитник Баварии и сборной Германии Йозуа Киммих имеет проблемы со здоровьем после спарринга против Японии.
Киммих травмировался в игре против Японии – хавбек получил ушиб бедра, а боль ограничивает его движения, сообщает журналист Максимилиан Кох.
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Только сегодня Йозуа должен пройти обследование, чтобы узнать свой диагноз. Уже 15 сентября Бавария сыграет с другим лидером Бундеслиги – леверкузенским Байером.
Добавим, что Киммих провел 4 матча за Баварию в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 2 ассиста.
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