Полузащитник Баварии и сборной Германии Йозуа Киммих имеет проблемы со здоровьем после спарринга против Японии.

Киммих травмировался в игре против Японии – хавбек получил ушиб бедра, а боль ограничивает его движения, сообщает журналист Максимилиан Кох.

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Только сегодня Йозуа должен пройти обследование, чтобы узнать свой диагноз. Уже 15 сентября Бавария сыграет с другим лидером Бундеслиги – леверкузенским Байером.

Добавим, что Киммих провел 4 матча за Баварию в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 2 ассиста.

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