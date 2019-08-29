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Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ

13:12 123 Читати українською
Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ
Усман Дембеле и Томас Тухель / AS

Атакующий полузащитник Барселоны Усман Дембеле все еще может продолжить карьеру в составе ПСЖ.

Наставник ПСЖ Тухель готовится к вероятному уходу Неймару, который еще этим летом может вернуться в Барселону. Немецкий тренер хочет заменить бразильца вингером Барселоны Усманом Дембеле. Тухель даже лично звонил ему, пытаясь уговорить перейти в ПСЖ, информирует AS со ссылкой на Le Parisien.

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Сам 22-летний француз ранее отказался от трансфера, но Барселона не против продать его в связи с регулярными травмами и проблемами с дисциплиной. Именно Дембеле был одной из главных опций каталонцев в возможном трансфере Неймара.

Впрочем, Тухель не прочь снова поработать со скандальным Дембеле, с которым уже пересекался в Боруссии Д. Именно под его руководством Усман демонстрировал лучший футбол в карьере, после чего и перешел в Барселону. Интересно, что ради этого трансфера вингер бойкотировал тренировки с Боруссией.

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