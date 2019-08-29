Тухель намагається переконати Дембеле перейти в ПСЖ

Атакувальний півзахисник Барселони Усман Дембеле все ще може продовжити кар'єру в складі ПСЖ.

Наставник ПСЖ Томас Тухель готується до імовірного відходу Неймара, який ще цього літа може повернутися в Барселону. Німецький тренер хоче замінити бразильця вінгером Барселони Усманом Дембеле. Тухель навіть особисто телефонував йому, намагаючись вмовити перейти в ПСЖ, інформує AS з посиланням на Le Parisien.

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Сам 22-річний француз раніше відмовився від трансферу, але Барселона не проти продати його через регулярні травми та проблеми з дисципліною. Саме Дембеле був однією з головних опцій каталонців у можливому трансфері Неймара.

Втім, Тухель не проти знову попрацювати зі скандальним Дембеле, з яким вже перетинався у Борусії Д. Саме під його керівництвом Усман демонстрував найкращий футбол у кар'єрі, після чого і перейшов в Барселону. Цікаво, що заради цього трансферу вінгер бойкотував тренування з Борусією.

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