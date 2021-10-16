"Вы поверите, если я скажу, что даже не знаю претендентов на "Золотой мяч"? Я не люблю индивидуальные награды. То, что мы сделали в прошлом сезоне – это командная работа. Мы дошли до финала, выиграли Лигу чемпионов, и это дает нам возможность иметь игроков в этом списке.

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Я надеюсь, что кто-то из наших ребят получит "Золотой мяч", пусть это повысит уверенность в себе. Но я даже не знаю, какие пять игроков от нас делегированы", – цитирует Тухеля ВВС.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча-2021" состоится 29 ноября в парижском театре Шатле. В список номинантов попали 5 игроков Челси – Аспиликуэта, Канте, Маунт, Жоржиньо и Лукаку.

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